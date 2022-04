René Eckardt konnte nach seinem Cut aus dem Pokalspiel in Erfurt noch nicht mitspielen. Für ihn durfte Amer Kadric von Beginn an ran. Zudem stand Matthias Hamrol wieder zwischen den Pfosten und Benjamin Förster bekam seine Chance für Jegor Jagupov, der auf der Bank saß. Die Gastgeber kamen bei ekligem Wind und kalten Temperaturen gut ins Spiel und erspielten sich in der sechsten Minute eine gute Chance. Kadric hielt aus 24 Metern drauf, der Ball strich knapp über das Tor. Auch danach blieben die Gäste, die immerhin aktuell Dritter sind, zunächst verhalten, warteten auf Konter. Die Möglichkeiten ergaben sich nach einer Viertelstunde, weil der ZFC sich dann im Spielaufbau einige Fehlpässe leistete. Aber richtige Torchancen gab es nicht für den Gast. Als das Spiel etwas einschlief, hätte Förster die couragierte Leistung des ZFC krönen können, brachte den Ball in der 36. Minute freistehend aber nicht am Keeper vorbei. Dann schlugen die Gäste in der 44. Minute fast zu. Tugay Uzan hämmerte den Ball aus acht Metern knapp drüber, allerdings war zuvor Nils Miatke gefoult worden, was Schiedsrichter Michael Näther übersehen hatte.