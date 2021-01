Während in der 3. Liga auch am Wochenende wieder spielt wird, bewegt sich in der Regionalliga Nordost nichts. Der Nordostdeutsche Fußballverband war bereits vor einigen Wochen davon ausgegangen, dass nicht vor dem 31. Januar gespielt werden kann. Mittlerweile scheint angesichts des Infektionslage und des verlängerten Lockdowns in Deutschland auch eine Rückkehr zum Spielbetrieb im Februar sehr fraglich.

Arbeitsgruppe trifft sich am 13. Januar

Till Dahlitz, beim NOFV Leiter Spielbetrieb, verwies auf das nächste virtuelle Treffen der gegründeten Arbeitsgemeinschaft "Fortsetzung Spielbetrieb" am 13. Januar. Ob dort eine Entscheidung zur Fortsetzung des Spielbetriebs fallen wird, weiß auch Dahlitz momentan nicht.

Hubert Wolf, Präsident des ZFC Meuselwitz. Bildrechte: IMAGO Ähnlich sieht es Hubert Wolf, der Präsident des ZFC Meuselwitz sitzt als Vereinsvertreter in der Arbeitsgruppe. "Alle wollen so schnell wie möglich wieder spielen", erklärt er auf Anfrage von "Sport im Osten". Es gebe Modelle, wie die Saison mit "Krampf und Schmerz" auch ab dem 1. März mit vielen Mittwochsspielen noch durchgezogen werden könne, so Wolf.



Problematisch bleibt der Punkt Zuschauer. Es gibt Vereine, die ein Drittel ihrer Einnahmen aus den Zuschauer und den damit verbundenen Erlösen auf dem Catering generieren. Sollte es in der Regionalliga auf Geisterspiele hinauslaufen, würde eine große Einnahmequelle wegbrechen, anderseits müssten die Gehälter aber wieder vollumfänglich bezahlt werden.

Eingeschränkter Trainingsbetrieb