Objekt der Begierde – der Meisterpokal der Regionalliga Nordost. Titelverteidiger ist der BFC Dynamo. Bildrechte: imago images / Picture Point

Am ersten August-Wochenende startet die Regionalliga Nordost wieder mit 18 Teams in die neue Saison. "Sport im Osten" berichtet auch in der kommenden Saison ausführlich und wird auch in der WM-Zeit die vierthöchste Spielklasse mit vielen Live-Spielen begleiten. Anders als die höchsten drei Spielklassen spielt die Regionalliga bis zum dritten Dezember-Wochenende durch. Bis dahin wird die Hinrunde absolviert sein.

Kracher-Duelle während der WM

So stehen am 14. Spieltag (25. - 27. November) die Knaller Chemnitzer FC gegen FC Carl Zeiss Jena und BSG Chemie Leipzig gegen den BFC Dynamo an. Eine Woche später duellieren sich u.a. der 1. FC Lok Leipzig und der Chemnitzer FC sowie der FC Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus. Am 16. Spieltag dürfen sich die Fußballfans auf die Kracher FC Carl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig sowie Chemie Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt freuen. Am letzten Vorrundenspieltag ragt die Partie Energie Cottbus gegen Chemie Leipzig heraus.

Der 1. FC Lok um Kapitän Sascha Pfeffer empfängt den Chemnitzer FC am 15. Spieltag. Bildrechte: Picture Point

"Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem NOFV auch während der WM-Zeit attraktive Partien ansetzen konnten, über die wir ausführlich berichten werden", sagte MDR-Sportchef Raiko Richter.

RWE eröffnet in Luckenwalde, Jena startet gegen Viktoria

Das Auftaktspiel am 5. August (Freitag) steigt in Luckenwalde, wo Aufsteiger FC Rot-Weiß Erfurt seine Visitenkarte abgeben wird. Der FC Carl Zeiss Jena erwartet zum Auftakt keinen geringeren als Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin. Und auch das dritte Team aus Thüringen hat eine schwere Aufgabe vor der Brust: Der ZFC Meuselwitz empfängt den amtierenden Regionalligameister BFC Dynamo.

Februar 2018: Jan Löhmannsröben im Zweikampf mit Theodor Bergmann. Carl Zeiss Jena gewinnt 1:0 gegen Erfurt. Bildrechte: imago/Jacob Schröter

Am 6. Spieltag (16. - 18. September) gastiert Carl Zeiss Jena zum prestigeträchtigen Duell bei Rot-Weiß Erfurt. Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Thüringer Traditionsklubs – damals noch in der 3. Liga – entschied der FCC im Februar 2018 knapp mit 1:0 für sich. Das Leipziger Lokalderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie folgt am 9. Spieltag (14. - 16. Oktober) im Bruno-Plache-Stadion.

Die ersten drei Spieltage auf einen Blick:

1. Spieltag, 5.-7. August

SV Babelsberg – BSG Chemie Leipzig

FC Carl Zeiss Jena – Viktoria Berlin

Chemnitzer FC – TeBe

Berliner AK – Greifswalder FC

ZFC Meuselwitz – BFC Dynamo

FSV Luckenwalde – FC Rot-Weiß Erfurt

SV Lichtenberg – Germania Halberstadt

VSG Altglienicke – FC Energie Cottbus

1. FC Lok Leipzig – Hertha BSC II

2. Spieltag, 12. – 14. August

FC Energie Cottbus – FSV Luckenwalde

FC Rot-Weiß Erfurt – SV Lichtenberg

Germania Halberstadt – ZFC Meuselwitz

BFC Dynamo – Berliner AK

Greifswalder FC – Chemnitzer FC

TeBe – FC Carl Zeiss Jena

Viktoria Berlin – 1. FC Lok Leipzig

Hertha BSC II – SV Babelsberg

BSG Chemie Leipzig – VSG Altglienicke

3. Spieltag, 19. – 21. August

SV Babelsberg – VSG Altglienicke

FC Carl Zeiss Jena – Greifswalder FC

Chemnitzer FC – BFC Dynamo

Berliner AK – Germania Halberstadt

ZFC Meuselwitz – FC Rot-Weiß Erfurt

SV Lichtenberg – FC Energie Cottbus

FSV Luckenwalde – BSG Chemie Leipzig

Hertha BSC II – Viktoria Berlin

1. FC Lok Leipzig - TeBe