Mit dem Kracher Chemnitzer FC gegen den Halleschen FC wird die Saison 2024/25 in der Regionalliga Nordost eröffnet. Das geht aus dem am Donnerstag (4. Juli 2024) veröffentlichten Spielplan des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hervor. Die Partie findet am Donnerstag, 25. Juli, statt und wird von SPORT IM OSTEN ab 20:20 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Livestream übertragen.