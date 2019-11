Lok machte vor 2.534 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion von Beginn an Druck, hatte gleich mehrere Chancen und ging auch früh in Führung: Matthias Steinborn verwertete eine flache Hereingabe von der rechten Seite aus wenigen Zentimetern ganz locker zum 1:0 (9.). Auf der anderen Seite hätte Nils Stettin umgehend ausgleich können, doch brachte seinen Kopfball aus Nahdistanz nicht im Tor unter (11.). In der Folge waren die Gastgeber überlegen und sicherten den knappen Vorsprung.



Dann aber unterlief Robert Berger ein Riesenfehler, als er einen langen Ball unterschätzte – Darryl Geurts lief durch und ließ sich von Schötterl nur per Foul im Strafraum stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Joshua Putze sicher zum 1:1 (25.). Und wenige Minuten später stand der neue Keeper wieder im Mittelpunkt, als er einen haltbaren Kopfball von Lukas Stagge durchrutschen ließ – 1:2 (29.). Lok verspielte die Führung durch zwei leichtfertige Patzer – und hatte dann Schwierigkeiten, auf den Rückstand zu antworten. Die Sicherheit aus der Anfangsphase war weg. Zum Ende der ersten Halbzeit nahm der Druck der Blau-Gelben dann wieder zu, Aykut Soyak (43.) und Sascha Pfeffer (45.) vergaben zwei Möglichkeiten.