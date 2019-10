Doch es fiel auf der anderen Seite nach einem Konter über Marc-Philipp Zimmermann, dessen Schuss Jan Glinker noch parieren konnte, den Abpraller schoss Amer Kadric erst an den Pfosten und dann ins Tor. Sieben Minuten später erhöhte Thomas Stock nach genauer Flanke von Marcel Schlosser per Kopf auf 2:1, eine Minute später stand es nach dem Kontertor von Zimmermann sogar 3:1. Mit einer klaren Auerbacher Führung ging es so in die Pause.