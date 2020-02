Das Spiel selbst hatte nur wenige Höhepunkte in der ersten Hälfte. Im zweiten Durchgang erhöhten beide Mannschaften dann die Gangart, wobei Nico Hübner in der 78. Minute die beste Chance für Halberstadt vergab. Auf der anderen Seite hatte Andor Bolyki zwei gute Chancen in den letzten zehn Spielminuten. Am Ende wurde es noch einmal hitzig im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und nach mehreren gelben Karten für beide Mannschaften sah Marvin Temp in der Nachspielzeit die Rote Karte.