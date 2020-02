In den ersten 45 Minuten gab es auf beiden Seiten wenig Aufreger. Viele Fehlpässe und kleine Fouls bestimmten das Geschehen. Alexander Burys Volleyschuss in der 20. Minute ging zwar über den Halberstädter Kasten, war aber noch die beste Gelegenheit der ersten Hälfte.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Bei Leipzig ging, genau wie beim 0:0 in Fürstenwalde, wenig in der Offensive. Die beste Chance des Spiels hatte dann der eingewechselte Marc Böttger. Die Direktabnahme aus kurzer Distanz konnte Gäste Keeper Sowade aber entschärfen (73.). Halberstadt selbst war zwar bemüht, konnte aber nie richtig Gefahr vor dem gegnerischen Tor herauf beschwören. Häufig scheiterte es am entscheidenden letzten Pass in den Strafraum.