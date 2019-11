In der zweiten Hälfte gab es mehr Torraumszenen, allerdings fehlte weiterhin das spielerische Element. Rathenow versuchte es fast nur mit Distanzschüssen, während sich die Chemiker immer weiter zurückzogen. So lag der Ausgleich in der Schlussphase in der Luft, die dann in der 80. Minute von einer Szene überschattet wurde: Bei einem Kopfballduell im Rathenower Strafraum verletzte sich Optik-Abwehrmann Glodi Zingu schwer, musste minutenlang auf dem Platz behandelt und schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Danach kamen die Gastgeber nicht mehr zurück in die Partie und mussten sich nach acht Minuten Nachspielzeit schließlich geschlagen geben.