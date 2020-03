Zu beeindrucken schien dies die BSG nicht, denn nach dem Wechsel spielten sich die Leutzscher in einen Offensiv-Rausch. Belohnt wurde dieser zunächst mit dem 1:2 durch Heinze per Elfmeter. Nach 56 Minuten fasste sich Gäste-Angreifer Tugay Uzan aus 22 Metern ein Herz und stellte per Traumtor den alten Abstand wieder her. Chemie drückte weiter und kam durch Heinze per Elfmeter erneut heran. In der Schlussphase hatten Alexander Bury (85.) und Florian Kirstein (87.) den Ausgleich auf dem Fuß, zielten aber am Tor drüber bzw. vorbei. Als Keeper Benjamin Bellot nach vorn geeilt war, tütete Tony Schmidt mit dem 2:4 per Konter den Auswärtssieg ein. Die VSG ist damit neuer Spitzenreiter. Chemie bleibt auf Rang zwölft.

Vier Mal durften die Gäste aus Berlin jubeln Bildrechte: imago images/Beautiful Sports