Die BSG startete mit Stefan Karau in der Startelf, der nach seiner Notbremse im Spiel gegen Hertha II vergangene Woche in Erfurt pausieren musste. Philipp Wendt (Bänderverletzung) musste dageben passen. Bei Lok Leipzig stand Romorio Hajrulla wieder zur Verfügung, nahm aber vorerst auf der Bank Platz.

Florian Schmidt jubelte nach dem 1:0. Bildrechte: Picture Point

Chemie Leipzig hat das Stadtderby gegen Lok Leipzig mit 2:0 für sich entschieden und den Gästen die erste Saisonniederlage zugefügt. Chemie war von Beginn an hellwach und überzeugte auch spielerisch. Nach 28 Minuten nutzte Florian Schmidt einen Abklatscher von Lok-Keeper Wenzel zum 1:0. In der Folge vergaben Kind (40.), Petracek (50.) das 2:0. Treffsicherer zeigte sich Heinze, der aus 20 Metern in den oberen linken Winkel zum 2:0 traf (78.). Lok war nach der Pause etwas präsenter, vergab aber seine wenigen Chancen durch Steinborn (51.) und Mvibudulu (73./89.).