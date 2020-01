Halberstadt-Coach Sven Körner gab zwei Neuzugängen gleich eine Bewährungschance und stellte sie von Beginn an auf. So kamen Anton Kanther (Neuzugang vom 1. FC Magdeburg) und Benyas Solomon Junge-Abiol (kam von Lichtenberg 47). Nach einem ausgeglichenen Beginn ohne wirkliche Offensivaktionen übernahmen die Gäste nach rund zehn Minuten die Initiative. Und wurde schnell belohnt. Nach einem Pass an den langen Pfosten überraschte Andac Güleryüz VfB-Keeper Florian Sowade und traf ins kurze Eck (11.). Halberstadt war weiterhin zu behäbig, spielte sich in der Vorwärtsbewegung häufig fest oder fand keine Anspielstation. Ganz anders die Berliner, die sich mit schnellem Umschaltspiel immer wieder in gute Abschlusssituationen brachte. In dieser Phase hielt Sowade den Rückstand bei nur einem Tor. Kurz vor der Halbzeit musste er aber doch noch einmal hinter sich greifen. Wieder wirkte die Germania-Defensive ungeordnet, Enes Küc vergab zunächst eine Chance, wurde dann aber am Boden liegend angeschossen, raffte sich schnell auf und traf aus drei Metern (42.). Damit ging es in die Halbzeit.