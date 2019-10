Lichtenberg, das auch in Rückstand liegend mutig mitspielte, sich gegen die Halberstädter Überlegenheit aber oft nur mit Fouls im Mittelfeld behelfen konnte, bekam mit zunehmender Spieldauer mehr Zugriff auf das Spiel. So fiel nach einem Konter auch der Ausgleich: Thomas Brechler traf freistehend vor VfB-Keeper Kilian Neufeld per Kopf (71.) - für Lichtenberg war es das erste Tor nach vier Spielen ohne Treffer.

Uwe Lehmann (Lichtenberg): "Wir sind nicht so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen hatten. Halberstadt war vor allem in der ersten Halbzeit in Umschaltsituationen gut. Doch wir haben uns zum 1:1 zurückgekämpft. Aus meiner Sicht stand Thomas Brechler bei seinem zweiten Tor nicht im Abseits. Wir nehmen den Punkt mit und bedanken uns für die Gastfreundschaft."

Sven Körner (Halberstadt): "Ich fühle mich an den Film 'Und täglich grüßt das Murmeltier' erinnert. Wir haben wieder ein teilweise sehr gutes Spiel gemacht und stehen wieder ohne die drei Punkte da. Wir haben das gut gemacht in der ersten Halbzeit, wollten die Intensität hochhalten und hatten gute Pressingmomente. Wir sind verdient in Führung gegangen, schaffen es aber nicht, nachzulegen. In der Halbzeit habe ich angesprochen, dass so ein 1:0 brutal gefährlich ist. In einer guten Phase von uns bekommen wir das 1:1, haben bis zum Abpfiff aber gute Möglichkeiten, zu siegen. Es ist brutal bitter, nur einen Punkt mitzunehmen. Aber wir gehen den Weg mit der jungen Mannschaft weiter. Heute standen wieder fünf Spieler in der Mannschaft, die letztes Jahr noch A-Jugend gespielt haben. Jetzt kommen in der Regionalliga für uns die großen Gegner. Ich glaube, wir können auch die Großen ärgern."