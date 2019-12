Nach dem Seitenwechsel war zunächst Halberstadt am Drücker, Yilmaz vergab nach verlängerter Ecke aus Nahdistanz (50.). Dann aber bekam Auerbach die Gastgeber wieder besser in den Griff - und konterte seinerseits zur Führung: Nach Vorlage von Amer Kadric wuchtete Hendrik Wurr den Ball zum 0:1 ins Tor (70.).

In der Schlussphase versuchte Halberstadt, auf den Rückstand zu reagieren, doch kam kaum zu gefährlichen Aktionen. Stattdessen machten die Auerbacher durch einen weiteren Konter den Sack zu: Zimmermann lief allein auf Sowade zu, umkurve den Keeper und machte mit dem 0:2 (82.) den ersten Auswärtssieg seit August perfekt.

Sven Köhler (Auerbach): "Man hofft immer, dass man den Auswärtssieg landet. Der Sieg geht in Ordnung, weil wir mehr Chancen hatten. Wir sind eine Mannschaft, die die Klasse halten will. Es ist wichtig, dass wir überhaupt Spiele gewinnen. Wir haben es immer wieder neu probiert. Wenn wir hinten gut stehen, haben wir immer die Möglichkeit, Tore zu machen."



Sven Körner (Halberstadt): "So eine Niederlage zu hause ist bitter. Wenn man sieht dass es uns schwer fällt, Tore zu machen. Wir haben die ganze Woche daran gearbeitet, ins letzte Drittel zu kommen. Wir wussten, dass wir nicht viele Chancen kriegen, dann musst du die Chancen auch effektiv nutzen."