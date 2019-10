Im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bekamen die Halberstädter sofort die Heimstärke der VSG zu spüren. In den letzten fünf Partien als Gastgeber verließen die Blau-Weißen immer als Sieger den Platz. So viel vorweg: das sollte sich auch heute nicht ändern. Bereits in der 3. Minute gingen die Hausherren durch einen Treffer von Christian Skoda in Führung.