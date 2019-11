Das Spiel im Amateurstadion, das direkt neben dem großen Berliner Olympiastadion gelegen ist, gestaltete sich temporeich – und zwar von beiden Mannschaften. Hertha begann mit viel Druck, Tony Fuchs prüfte Erfurts Torwart Jannick Theißen im Anschluss an einen Freistoß, der in die Mauer ging (5.). Dann aber kamen auch die Gäste: Selim Aydemir bediente Marcel Bär, der schoss aus der Drehung – Luis Klatte im Berliner Tor hielt (9.).

Anschließend verzeichnete vor allem die Hertha in paar Abschlüsse: Theißen musste bei einer direkt auf den langen Pfosten getretenen Ecke eingreifen (13.), Muhammed Kiprit (19.) und Jessic Ngankam (21.) zielten daneben. Nach knapp einer halben Stunde wurde dann Erfurt durch hohes Pressing und schnelle Konter gefährlich: Aydemir prüfte Klatte (26.), Jovanovic traf aus Abseits-Position (27.).

Bis in die Schlussphase hinein war das Duell äußerst spannend. RWE bekam die Berliner Offensiv-Maschine immer besser in den Griff, es gab nun kaum noch Chancen für die Hertha. Letztlich war sogar mehr drin für Erfurt, am Ende gab es den zweiten Punktgewinn unter Krüger.