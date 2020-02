Zur Pause brachte Sebastian Abt bei seinem Debüt als FCE-Coach Berkan Taz und Dominik Pelivan. Beide sorgten sofort für viel Dynamik im Cottbuser Spiel. In der 52. Minute belohnten sich die Lausitzer mit dem Anschluss durch Felix Brügmann, der nach einem Freistoß per Kopf erfolgreich war. Von Lok war dagegen in der Offensive kaum etwas zu sehen. Die bissigen Platzherren ließen den Sachsen kaum Luft zum Atmen. In der 82. Minute schlug schließlich Felix Brügmann aus Nahdistanz erneut zu. Bis zum Ende drängte Cottbus weiter auf den Siegtreffer, doch Lok brachte das Remis gerade noch über die Zeit.