In der 24. Minute konnten die Messestädter die Führung erhöhen, als eine Missglückte Flanke Schinkes vom rechten Flügel zum ungewollten Torschuss wurde. Schlussmann Lucas Hiemann konnte die Bogenlampe nicht mehr entschärfen. Einzige Chance auf Seiten der Rathenower hatte Stürmer Caner Özcin, der innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal an Schlussmann Fabian Guderitz scheiterte. Mit einem vollkommen verdienten 2:0-Vorsprung ging es für die Blau-Gelben schließlich in die Halbzeitpause.