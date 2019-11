In der 40. Minute erhöhten dann die Gäste durch Matthias Steinborn, der einen Konter perfekt im kurzen Toreck veredelte. Doch im Gegenzug kam Altglienicke direkt zum Anschluss nachdem Christian Skoda Tom Scheffel bedient hatte und der aus Metern nur noch den Kopf hinhalten musste. Mit einer knappen Lok-Führung ging es in die Pause

Im zweiten Durchgang wurden dann die Hausherren sukzessive stärker und verdienten sich so den Ausgleich, der in der 64. Minute fiel. Nach einem Freistoß schob Kevin Kahlert unbedrängt ein. Danach lag die Führung für Altglienicke in der Luft, die größte Chance hatten aber die Leipziger durch Zickert, der in der 89. Minute, den Ball aus sechs Metern nicht im Tor unterbringen konnte. So blieb es beim letztlich gerechten Remis.