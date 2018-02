Von Beginn an zeigte der Tabellenführer seine Überlegenheit und schnürte die Vogtländer hinten ein. Alexander Siebeck prüfte den VfB-Keeper Stefan Schmidt per Kopf (19.) und kurz darauf mit dem Fuß aus 18 Metern. In der 31. Minute fischte Felix Lietz dem einschussbereiten Streli Mamba den Ball gerade noch weg, verletzte sich aber dabei am linken Knöchel und musste raus (31.).

