Nach der Pause kam bei den Gastgebern Alexander Bury für Marko Trogrlic in die Partie. Vier Minuten später wurde es laut im Kunze-Park, denn nach einem Freistoß von Daniel Heinze köpfte Neuzugang Pierre Merkel zur Chemie-Führung ein. Es war sein erster Treffer für die BSG. In der 55. Minute entschied der Referee auf Strafstoß für die Gastgeber, da Bury, der viel frischen Wind ins Leipziger Spiel brachte, von Bautzen-Keeper Maik Ebersbach gefoult wurde. Die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, wurde aber nicht genutzt, das Merkels zentraler Schuss zur leichten Beute von Ebersbach wurde (56.). In der 64. Minute kam Bautzen zu seiner ersten dicken Gelegenheit. Dabei landete ein 25-Meter-Schuss von Jonas Mack an der Querlatte. Budissa erhöhte im Anschluss das Risiko und wurde immer offensiver, doch Zählbares sprang nicht mehr heraus. Auch Chemie konnte mit den sich bietenden Räumen nichts anfangen, womit es beim knappen aber verdienten Heimsieg der BSG blieb.

Luftduell zwischen Jonas Mack (rechts, Bautzen) und Nicolas Ludwig (links, Leipzig). Bildrechte: Torsten Zettl