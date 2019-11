Die Hausherren versuchten, von Beginn an die Partie in den Griff zu bekommen, während Halberstadt durch Nadelstiche jedoch nicht ungefährlich blieb. Mitten in einer Drangphase der Erfurter fiel auf der Gegenseite das 0:1. Keeper Jannick Theißen bediente Gäste-Angreifer Twardzik mustergültig, welcher sich nicht zwei Mal bitten ließ (14.). RWE wirkte danach verunsichert und hatte Glück, als Twardzik nach 39 Minuten bei einem Freistoß nur die Latte traf. Kurz vor der Pause vergab Velimir Jovanovic das 1:1, indem er aus fünf Metern per Kopf nur knapp drüber zielte (44.).

Während die RWE-Fankurve ihr Team ununterbrochen anfeuerte, lieferte RWE auch auf den Rasen endlich Sehenswertes. Jovanovic per Kopf aus Nahdistanz (47./gehalten) scheiterte jedoch ebenso wie Lucas Surek nach starker Vorarbeit von Morten Rüdiger aus wenigen Metern an VfB-Keeper Florian Sowade (57.). Erfurt blieb am Drücker, doch auch Jovanovic per Kopf (68.) und aus der Drehung (69.) scheiterte am gut aufgelegten Gäste-Keeper. Auch der eingewechselte Ali Abu-Alfa vermochte es den Ball nicht im Tor unterzubringen (75./Außenpfosten). Nach Abpfiff kam es neben lautstarken Pfiffen auch vereinzelt zu Wortgefechten zwischen Fans und Spielern. Schwere Zeiten für Rot-Weiß Erfurt.