Marc-Philipp Zimmermann brachte die Auerbacher mit der ersten Aktion in Führung (1.), Felix Brügmann glich noch vor der Pause aus (37.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Routinier Dimitar Rangelov zunächst das 1:2 (58.), doch Amer Kadric schlug für Auerbach mit einem Traumtor postwendend zurück (60.). Am Ende war es Marcel Schlosser, der nach Foul an Zimmermann einen Elfmeter zum 3:2 verwandelte (85.).