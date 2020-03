In die zweite Hälfte startete der VfB mit zwei frischen Spielern, aber das Bild blieb das gleiche. Rathenow verteidigte mit viel Kampf und den Gästen fiel kaum etwas ein. Nachdem Alexander Morozow in der 81. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, war die Partie quasi schon entschieden. Die Schlussoffensive der Auerbacher blieb so aus.

Sven Köhler (Auerbach): "Wir wussten, dass es bei schwierigen Bedingungen ein hartes Spiel wird, mit viel Kampf und Leidenschaft. Mir war auch bewusst, dass die Spiele nicht immer so laufen, wie bei Rathenow gegen Lok: dass die Schüsse aufs Tor auch gleich reingehen. Wir haben ordentlich begonnen, die Rathenower haben uns Raum gegeben und versucht, über Standardsituationen für Gefahr zu sorgen. Wir haben uns in der Phase des Gegentors ein bisschen einlullen lassen. In der zweiten Hälfte haben wir es dann besser gemacht in unserem Spielaufbau. Rathenow hat alles reingehauen und am Ende das Quäntchen Glück gehabt."