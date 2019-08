Bei Auerbach stand - gegenüber dem 4:1-Erfolg am vergangenen Freitagabend bei Energie Cottbus - Maximilian Schmidt für Daniel Tarczal in der Startelf. Lok-Coach Björn Joppe tauschte im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen Optik Rathenow auf vier Positionen: Robert Zickert, Aykut Soyak, Pascal Pannier und Matthias Steinborn rutschten neu in die Anfangsformation.