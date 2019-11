Wacker-Coach Heiko Scholz ließ die Rathenow-Sieger ran und die machten in den ersten zehn Minuten mächtig Dampf. Die beste Chance vergab Cihan Ucar in der fünften Mi9nute, als er aus sechs Metern am Meuselwitzer Keeper scheitert. Die Gastgeber bissen sich aber in die Partie, kamen über die Zweikämpfe auch nach einer Viertelstunde zu Chancen. Timo Mauer stiefelte auf der linken Seite auf und davon, bekam den verunglückten Querpass zurück und scheiterte schließlich. Nun war das Spiel völlig offen, Fabian Strietzel für den ZFC und Florian Beil für Wacker hatten die Führung auf dem Fuß. Dann sorgte ZFC-Keeper Aulig für Ensetzen, als er in der 33. Minute gegen Nils Pichinot den Ball verdaddelte und anschließend der Wacker-Knipser im Strafraum umriss. Elfmeter und nur die Gelbe Karte für Aulig. Der Ex-Meuselwitzer Felix Müller verwandelte eiskalt ins rechte Eck. Der ZFC war nur kurz geschockt, Andy Trübenbach traf per Kopf kurz nach dem Rückstand den Pfosten, Mauer scheiterte anschließend am starken Fabian Guderitz.

Felix Mueller (Rueckennummer 23) erzielt per Strafstoß das 1:0 für Wacker. Bildrechte: MDR / Dirk Hofmeister