Nach Wiederanpfiff drehte Wacker dann auf. Nils Pfingsten-Reddig gelang mit einem schönen Freistoß in den Winkel der Anschluss (46.), Felix Müller aus einem Gedränge heraus drei Minuten später der Ausgleich. Und es kam noch besser für Nordhausen, da Carsten Kammlott ebenfalls per Traumtor sogar das 4:3 gelang (52.). Aber die Gäste kamen noch einmal zurück und glichen ihrerseits durch einen Kopfball von Sebastian Reiniger aus (69.). Dabei blieb es dann.

Carsten Kammlott (Nordhausen): "Nach den ersten 20 Minuten kann man uns beglückwünschen, dass wir so zurückgekommen sind. Die Zuschauer haben einiges geboten bekommen heute. Aber ich ärgere mich, dass wir das Ding nicht über die Zeit gebracht haben."



Tino Berbig (Nordhausen): "Wahnsinn, Respekt an die Mannschaft. Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Du liegst früh 0:3 zurück und machst dann noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer. Die Jungs haben dann Charakter gezeigt. Wenn wir von Anfang so gespielt hätten, hätten wir auch das Spiel gewonnen. Das war ein Punktgewinn heute, der uns noch enger zusammenrücken lässt."