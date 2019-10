BAK kombiniert nach Herzenslust

Doch davon funktionierte im ersten Durchgang nichts. Der BAK – ebenfalls mit fünf Neuen in der Startelf – kombinierte nach Herzenslust und erspielte sich Chance um Chance. Dabei wurden die Berliner von den indisponierten Meuselwitzern kaum einmal gestört. Die Tore fielen zwangsläufig. Zunächst wurde Pierre Merkel freigespielt, vollendete aus 14 Metern flach ins rechte Eck (18.). Dann köpfte der Ex-Erfurter Ahmed Raazek (29.) nach einer Ecke am kurzen Pfosten aus fünf Metern ein, Keeper Ruben Aulig machte – nicht nur da – keine gute Figur. Auch danach gab es kein Aufbäumen der Meuselwitzer, im Gegenteil, Raazek vergab vor der Pause noch eine dicke Chance, als er Fabian Raithel schlecht aussehen ließ, dann aber nur das Außennetz traf.

Merkel macht ZFC-Hoffnungen zunichte

Auch nach dem Wechsel gab es zunächst keine Besserung. Eher aus dem Nichts kam der ZFC in die Partie. Andy Trübenbach zog in den Strafraum und fiel über ein Abwehrbein. Der Elfmeterpfiff war ein glücklicher, Fabian Stenzel verwandelte nach einer Stunde sicher. Es folgten zehn Minuten, in denen man das Gefühl bekam, es könnte doch was gehen. Die beste Ausgleichschance vergab dann Alexander Dartsch, der hauchdünn neben das Tor schoss. Aber der BAK schüttelte sich und kam locker zurück. Merkel veredelte einen Konter in der 81. Minute und legte kurz vor dem Abpfiff per Brust für Tahsin Cakmak auf.

Das sagten die Trainer:

Dirk Kunert (Berlin): "Wir sind sehr zufrieden. Wir haben acht Spiele nicht siegen können, deshalb vielen uns heute einige Steine vom Herzen. In der ersten Halbzeit haben wir 20 Minuten sehr gut gespielt, sind mit 2:0 in Führung gegangen. Nach dem Wechsel wussten wir, dass der ZFC noch mal kommt. Dann kriegen wir das 1:2, dann spielt der Kopf wieder eine Rolle. Da brauchten wir zehn Minuten, haben aber nicht so viel zugelassen. Das 3:1 war die Entscheidung. Gegen Lok und Cottbus haben wir uns nicht belohnt. Ich glaube, die Mannschaft hat mehr drin."

Heiko Weber (Meuselwitz): "Da wir zwei Wochen kein Spiel hatten, fehlte uns die Spannung. Das nehme ich auf meine Kappe. Wir haben den Gegner unterschätzt. Was wird in der ersten Halbzeit machten, war nicht zu erklären. Wenn wir das 2:2 machen, wäre es ungerecht gewesen. Berlin war in allen Belangen besser. Wir werden unsere Schlüsse ziehen und am Dienstag anders auftreten."