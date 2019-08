Cheftrainer Heiko Weber hatte den ZFC für das Duell mit dem offensivstarken Tabellenzweiten hervorragend präpariert. Den Gästen hingegen taten jene sechs Wechsel, die ihr Coach Andreas Neuendorf in der Startelf vornahm, sichtbar nicht gut. Meuselwitz verteidigte bestens organisiert in einer kaum durchlässigen 4-5-1-Grundformation und schaltete bei Ballgewinnen wiederholt gedankenschnell und schnörkellos um.

Damit kam die wenig inspiriert kombinierende Hertha streckenweise überhaupt nicht zurecht. Folgerichtig erarbeiteten sich die Zipsendorfer gute Gelegenheiten von Francesco Lubsch, der jedoch in Rücklage geriet (7.), und Alexander Dartsch, dessen straffer Linksschuss nur den Außenpfosten touchierte (21.). Die verdiente Führung besorgte Fabian Stenzel eiskalt vom Elfmeterpunkt, nachdem ein Berliner von Dartsch den Ball an die Hand bekommen hatte (26.).

Dennoch hielt der Vorsprung nur wenige Minuten. ZFC-Keeper Ruben Aulig war zum zweiten Mal ein fataler Fehlpass im Aufbauspiel unterlaufen – zuvor konnte der 22-Jährige gegen Timur Gayret noch per Klassereflex parieren (16.), den nächsten Fauxpas bestrafte Muhammed Kiprit (32.). Trotzdem ließen sich die Gastgeber davon nicht entmutigen. Im Gegenteil. Nur Zentimeter fehlten Sebastian Alberts abgefälschtem Linksschuss an der erneuten Führung (41.).

An diese ansprechende Leistung knüpfte Meuselwitz auch nach Wiederanpfiff an. Dartschs scharfer Kopfball nach Luca Bürgers Klasseflanke zischte allerdings ebenso vorbei wie Stenzels Fußspitzen-Abschluss nach Lubschs Eingabe (66./69.). Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, wie bitter dieser Abend noch ausgehen sollte. Als Hertha-Kapitän Rico Morack jedoch Bilal Cubukcus Ecke punktgenau ins lange Eck köpfte, nahm die Partie jene unvorhergesehene Wendung (75.). Augenblicke später schweißte Kiprit einen Foulelfmeter ins linke obere Eck, nachdem Schlussmann Aulig gegen einen Berliner zu spät gekommen war (78.). Maximilian Pronichev machte es unmittelbar vor Abpfiff sogar noch deutlicher (89.).

Heiko Weber (ZFC Meuselwitz): "Das Ergebnis hört sich komisch an. Hertha hat zuletzt für Furore gesorgt und dann waren wir selbst überrascht, wie gut wir hier aufgetreten sind. In dem Moment, als Hertha taumelte, haben wir durch Disziplinlosigkeiten den Gegner zurück ins Spiel geholt. Wir hatten riesengroße Chance zum 2:1 - und an diesem Tag brauchen wir auch mal einen Torwart, der ein paar Bälle hält. Wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber in den entscheidenden Momenten den Gegner aufgebaut."