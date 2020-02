Dass die Berliner eine Spitzenmannschaft sind, zeigten sie auf der Glaserkuppe von der ersten Minute an. Schnell wurde das Mittelfeld überbrückt, die Außen wechselten ständig ihre Positionen und vorn wurde es immer gefährlich. So kam der Führungstreffer in der 16. Minute durch Kevin Stephan nicht überraschend. Der Stürmer lupfte den Ball freistehend über den Meuselwitzer Keeper Ruben Aulig in die Maschen. Zuvor hatten die Berliner mit einem Heber die gesamte ZFC-Deckung ausgehoben. Doch der ZFC wehrte sich, spielte fortan nicht nur mit, sondern erarbeitete sich auch gute Ausgleichschancen. Der Treffer in der 37. Minute gelang dem auffälligsten Spieler der Gastgeber. Luca Bürger zirkelte einen 20-Meter-Freistoß unhaltbar ins rechte Eck. Das Spiel blieb flott und umkämpft.