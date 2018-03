Umstrittener Handelfmeter zur BAK-Führung

Vor der Pause war es eine Partie mit überschaubarem Unterhaltungswert. Der Berliner AK hatte oft den Ball, wusste aber nicht besonders viel damit anzufangen. Bautzen hatte erst gar nicht oft den Ball und konzentrierte sich vor allem auf die Defensive. Anders als nach einem Elfmeter hätte zunächst kein Tor fallen können. Als Hausdorf bei einem Schuss nach einer Ecke den Ball an der Strafraumgrenze an den Ball bekam, entschied Schiedsrichter Lossius (Bonn) auf Handelfmeter. Zum Ärger von Budissa-Trainer Gütschow. Küc verwandelte eiskalt (28.). Erst jetzt wurden die lange zu passiven Gäste aktiver und hätten sogar ausgleichen können: Gehrmann setzte die Kugel nach einem alleine vor Schlussmann Jakubov links vorbei (35.), Kloß hatte den Angreifer per Steilpass auf die Reise geschickt.

Bildrechte: Torsten Zettl

Traumtor von Becken

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Der Berliner AK war überlegen, Bautzens Aufbäumen schien ein Strohfeuer gewesen zu sein. BAK-Linksfuß Yildirim setzte einen Freistoß von der Strafraumkante noch deutlich daneben (59.). Wie schon vor dem Wechsel gab es erneut die Gelegenheit zum Ausgleich: Weiß schoß aus der Drehung aus dem Gewühl knapp rechts vorbei (68.). Statt 1:1 hieß es kurze Zeit später dann 0:2. Der Ex-Jenaer Becken knallte die Kugel nach einer Ecke per Seitfallzieher in die Maschen, ein echtes Traumtor (70.).



Ersan Parlatan kehrt zum BAK zurück. Bildrechte: IMAGO Hatte Budissa-Torwart Ebersbach hier keine Chance, so sah er acht Minuten später nicht ganz so gut aus, als Pekdemir aus neun Metern das dritte Berliner Tor erzielte. Das war die endgültige Entscheidung, viel passierte nun nicht mehr. Damit bleibt es bei einem einzigen Sieg von Bautzen bei acht Spielen gegen den BAK. Nach der Partie verkündeten die Gastgeber, dass Ersan Parlatan den Klub in der nächsten Saison betreuen wird. Er kommt von Viktoria Berlin. Der 40-Jährige war bereits in den Jahren 2008/2009 und 2013/2014 als Assistent und Cheftrainer beim BAK.

