Beim ZFC kehrte Kapitän Sebastian Albert nach seiner Gelbsperre zurück in die Mannschaft, dafür mussten Yves Brinkmann und Fabian Raithel nach ihrem jeweils fünften Gelbvergehen eine Partie aussetzen. Für sie rückten René Weinert und Michael Rudolph in die Startformation. In der Sturmspitze ersetzte Maximilian Weiß Yanick Haag.