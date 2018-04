Von Beginn an gingen die Hausherren im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark mit großem Druck zu Werke. Dennoch waren es die Halberstädter, welche als erste jubeln durften, als nach einem Freistoß in der achten Minute Hasan Pepic den Ball fast bis zur Grundlinie mitnahm und den Ball noch aus extrem spitzen Winkel ins lange Ecke zirkelte. Kurz darauf belohnte dann aber ausgerechnet der Ex-Halberstädter Rufat Dadashov die Berliner Bemühungen. In einer unübersichtlichen Situation im Germania-Strafraum behielt der Aserbaidschaner den klarsten Kopf und erzielte aus kurzer Distanz das 1:1 (22.).