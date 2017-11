Leipzig begann das Spiel sehr ordentlich und hatte einen klaren Plan: Den BFC nach außen lenken und dort aggressiv pressen. Das klappte in den ersten 20 Minuten auch sehr gut. Die Hausherren hatten große Probleme mit dem Spielaufbau und Lok war das bessere Team. Allerdings taten sich die Sachsen schwer damit große Chancen herauszuspielen.

Nach 25 Minuten konnten sich die Berliner immer wieder durch direktes Spiel oder Einzelaktionen vom Leipziger Pressing befreien und wurden gefährlicher. So, wie in der 28 Minute, als Dadashov von Cubukcu traumhaft in Szene gesetzt wurde und im Strafraum nur noch durch ein Foulspiel zu bremsen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Stürmer selbst zur Führung für die Heimelf.

Die erste Hälfte war sehr umkämpft und kein Ball wurde verloren gegeben, wie hier zwischen Leipzigs Trojandt und Berlins Breitfeld. Bildrechte: Michael Hundt

Die Partie war in Folge ausgeglichener. Kurz vor de Pause war es dann wieder die Kombination Cubukcu und Dardashov, die für den zweiten Berliner Treffer sorgte (44.). Leipzig war in der ersten Halbzeit keine zwei Tore schlechter, Berlin zeigte sich aber cleverer und abgezockter, sodass es mit einem 2:0 in die Kabinen ging.

Lok fehlt der Spielwitz und die Durchsetzungskraft

In der zweiten Halbzeit war Lok zwar weiterhin bemüht, aber nur selten in der Lage gefährlich vors Tor zu kommen. Der BFC hingegen beschränkte sich vermehrt aufs Kontern und war durch die schnellen Außen Steinborn und Breitfeld immer wieder gefährlich. Beim dritten Treffer der Berliner profitierten sie von einem Fehler der Leipziger Hintermannschaft. Daraufhin waren Cubukcu und Steinborn durch und letzterer erzielte problemlos das 3:0 (68.)

In der zweiten Hälfte fehlten der Lok die Ideen. Bildrechte: Michael Hundt

Die Leipziger gaben sich zu keiner Zeit des Spiels auf, aber mehr als das 3:1 durch Hanne nach einer Salewski-Ecke war an dem Tag nicht drin (81.). Somit verpatzte die Lok die Generalprobe vor dem Derby am kommenden Mittwoch um 14:05 gegen BSG Chemie Leipzig (live im MDR Fernsehen und im Stream)

Stimmen zum Spiel: