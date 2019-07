Die Berliner hatten sich im Sommer u.a. mit den in Mitteldeutschland gut bekannten Niklas Brandt (Ex-Magdeburg), Justin Gerlach (Ex-Jena), Pierre Merkel (Ex-Nordhausen und -Chemie) und Ahmed Razeek (Ex-Magdeburg und -Erfurt) verstärkt. Und auch in einer Liga-weiten Umfrage hatte die Mehrzahl der Coaches auf den BAK als künftigen Aufsteiger getippt. Davon war in der ersten halben Stunde allerdings wenig zu sehen, stattdessen waren die Gäste leicht felddominant. Dann hatte Arthur Ekalle allerdings einen Geistesblitz, passte von rechts genau auf Merkel und der ließ Oliver Birnbaum mit seinem Flachschuss keine Chance (29.). Die Hausherren tankten dadurch Selbstvertrauen und so erhöhte nur elf Minuten später Abu Bakarr Kargbo aus fünf Metern auf 2:0.