Das war es aber noch lange nicht in der ersten Hälfte. Per Doppelschlag - in der 31. Minute traf Maximilian Pronichev per Kopf, eine Minute später Kiprit ebenso - zogen die Hauptstädter schnell auf 4:2 davon. Kurz darauf bekamen innerhalb von sechs Minuten zwei "Schiebocker" (Tommy Klotke/36. und Zille/42.) Gelb-Rot. Die Partie war damit bereits im ersten Durchgang quasi entschieden.

So lautete die BFV-Marschroute für die zweite Hälfte: Schadensbegrenzung. Das klappte auch leidlich, in doppelter Unterzahl hatten die Oberlausitzer sogar zwei gute Konterchancen durch den eingewechselten Robin Fluß (68.) und Jonas Mack (85.).

Die Herthaner rissen sich auch kein Bein mehr aus, kamen aber am Ende noch zu drei Treffern. In der 52. Minute schob Pronichev nach schöner Kombination zum 5:2 ein. 24 Minuten später erhöhte Maximilian Mulack mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 6:2. Und schließlich traf auch Dardai in der 80. Minute noch ein zweites Mal - fast genauso wie Mulack vier Minuten zuvor. Wie die Bayern vor fünf Tagen gegen Tottenham gewannen auch die Berliner am Ende mit 7:2 und behaupten so die Tabellenführung in der Regionalliga.