So aufmerksam sie zumeist verteidigten – bis auf Krügers knapp rechts vorbeisegelnden Kopfball nach Ronny Garbuschewskis Freistoß (35.) -, woran es bei den Weiß-Blauen jedoch haperte, war ein konstruktives Offensivspiel. Die beste Gelegenheit lieferte Daniel Mareschs tückischer direkter Freistoß aus 22 Metern, den BFC-Schlussmann Damian Schobert zur Ecke klatschen ließ (28.).



Ansonsten versandeten "Schiebocks" Angriffsbemühungen in aller Regel vorzeitig. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff geriet das Schmidt-Team dann endgültig in die Bredouille. Einen Moment zu lang hatte die BFV-Hintermannschaft Lewandowski nach Chris Rehers Bogenlampen-Eingabe von der rechten Seite außer Acht gelassen, was der Angreifer kaltschnäuzig zu nutzen wusste (52.).