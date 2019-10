Lok Leipzigs Teamchef Björn Joppe peilt mit seinem noch immer ungeschlagenen Team die drei Punkte an. "Ungeachtet des Derby-Charakters wollen wir das Spiel gewinnen". Zugleich betonte er jedoch: "Derby-Spiele sind immer andere Spiele. Die Jungs sind heiß und sie wissen, was sie bei Chemie erwartet." Zwar habe man sich angeschaut, wie Chemie spielt. Entscheidend sei am Sonntag dennoch, wer die größere Leidenschaft und den größeren Willen mitbringe. Sportlich ist der zuletzt verletzte Romario Hajrullo wieder dabei, ansonsten gibt es personell bei Lok keine Veränderungen. Dass keine Lok-Fans im Kunze-Sportpark sein werden, findet Joppe "nicht schön", weil es in diesem engen Stadion auch eine zusätzliche Motivation wäre, aber man müsse damit leben.