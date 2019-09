Miroslav Jagatic (Trainer Chemie Leipzig): "Ich muss mich bei Halberstadt entschuldigen. Nach dem Spiel sind bei mir die Emotionen durchgegangenen. Nach den letzten Tagen hatte sich bei mir einiges angestaut. Das hat sich heute gezeigt. Entschuldigung an Halberstadt und Trainer Sven Körner. Zum Spiel: In der ersten Halbzeit waren wir noch im Bus. Halberstadt hat das sehr gut gemacht, wir haben uns zu naiv angestellt. Zur Pause hat das ganze Stadion schon gefeiert. Doch dann kamen die Leutzscher Tugenden. Dann kam das, was ich an meiner Mannschaft so geil finde. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war der Punkt verdient. Aber beim 3:1 hätte Halberstadt seine Konter besser ausspielen können und den Sack zumachen müssen. Ich bin sehr froh über den Punkt."



Sven Körner (Trainer Germania Halberstadt): "Die Entschuldigung ist angenommen. Nach dem Spiel sind auch bei mir die Emotionen durchgegangen. Auch ich habe mich nicht richtig verhalten. Aber das ist Fußball und wir sind Männer. Da ist jetzt erledigt. In der ersten Halbzeit haben wir fortgesetzt, was wir in den letzten Spielen auf den Platz gebracht haben. Wir haben Vollgasfußball gespielt. Nach dem Wechsel weiß ich nicht, ob es eine Gelb-Rote Karte gegen Batikan war. Er macht drei Fouls im gesamten Spiel und sieht dafür zweimal Gelb. Da muss der Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl beweisen. Wenn das Spiel Elf gegen Elf zu Ende geht, verlassen wir den Platz nicht als Verlierer. Eine Mannschaft, die eine gute Qualität hat, kann auch in Unterzahl einen Sieg nach Hause fahren. Das muss ich meiner Mannschaft zum Vorwurf machen."