Als Auerbachs Danny Wild in der 56. Minute nach einem perfekten Konter auf 2:0 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Aber sieben Minuten später gelang Pierre Merkel erst der Anschluss und in der 67. Minute schaffte Rintaro Yajima den glücklichen Ausgleich. Danach hätte Merkel sogar noch den Siegtreffer für Chemie erzielen können, haute den Ball aus zehn Metern aber in die Wolken (83.). So blieb es beim Remis, das Auerbach auf Rang 15 und die BSG auf dem 16. Platz belässt.

Rintaro Yajima (Leipzig/Mitte/lachend) wird nach seinem Tor zum 2:2-Ausgleich von Pierre Merkel (Nr. 9) bejubelt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister