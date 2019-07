Vor 3.237 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch entwickelte sich zunächst ein verteiltes Spiel mit wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten. Nur nach Kontern konnten beide Teams für Gefahr sorgen: Zunächst setzte Viktorias Mcmoordy Hüther den Ball knapp daneben (5.), auf der anderen Seite zielte Alexander Bury von der Strafraumgrenze nicht genau genug (24.). Dann musste Chemie-Mittelfeldspieler Florian Schmidt den Platz bereits vor der Pause verletzungsbedingt verlassen, für ihn kam Max Keßler. Fast zeitgleich musste auch Viktorias Pardis Fardjad-Azad wegen einer Verletzung raus (38.).

Kurz nach der Pause hatte Chemie dann die Riesenchance zur Führung: Philipp Wendt bediente Tomas Petracek, der den Ball von der Strafraumgrenze in Richtung langes, oberes Eck hob – der Ball knallte an die Latte (46.). Das Spiel wurde nun offener, die Abschlüsse auf beiden Seiten mehrten sich. Mit zunehmender Spieldauer nahm der Druck der Gäste dann zu, wobei sich Chemie kämpferisch zu wehren wusste und teilweise gefährliche Konter fuhr. Bis zum Schluss hielten die Gastgeber das torlose Remis.

Miroslav Jagatic (Leipzig): "Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs sind eng zusammengerückt und haben das super gemacht, zumindest in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme, hatten teilweise keinen Zugriff. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann auch die Situationen im Umschaltspiel."