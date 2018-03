Nach der Pause zeigte sich das Hauptstadt-Team von Rene Rydlewicz zielstrebiger in der Bewegung nach vorne. Der Führungstreffer von Bautzens Tony Schmidt in der 63. durch einen Foulelfmeter stellte jedoch zunächstden Spielverlauf auf den Kopf. In der Folge wurde das Spiel zunehmend zerfahren, doch die Berliner behielten in dieser Phase den etwas kühleren Kopf und erzielten durch Ugurtan Cepni in der 77. Minute zunächst den Anschluss, ehe David Malembana (81.) den BFC sogar in Führung brachte. Danach hätte das Gast seinen Vorsprung sogar ausbauen können. Doch Matthias Steinborn verfehlte in der 88. Minute das leere Bautzner Tor. Auf der Gegenseite blieben die Bemühungen der Budissa in den letzten Minuten unbelohnt.