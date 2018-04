Die Umstellungen und die warmen Temperaturen im Stadion Müllerwiese machten den Bautzenern in der ersten Halbzeit offenbar noch zu schaffen. Die Gastgeber taten sich gegen tiefstehende Luckenwalder zunächst sehr schwer und arbeiteten sich kaum Torchancen heraus. Die Gäste spielten auf Konter und waren damit zunächst gefährlicher: Erst scheiterte Takahiro Tanio an Maik Ebersbach, dann Ahmet Sagat an zwei Bautzener Verteidigern. Wenig später machte es Sagat dann besser und erzielte nach einem Sololauf das 0:1 (28.).