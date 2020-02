Nach dem Wechsel dann ein ähnliches Bild: Stefan Karau hämmerte den Ball nach einer Ecke aus fünf Metern über den Kasten (50.). Dann verflachte die Partie, BSG-Trainer Miroslav Jagatic wechselte den Sturm durch. In der Schlussphase wurde es ein Spiel auf ein Tor, Chemie belagerte den Kasten. Der eingewechselte Florian Schmidt hatte kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß, sein Flachschuss landete aber am linken Pfosten (88.).

Erik Schmidt (Bischofswerda): "Es war ein spannendes Spiel. Chemie hat viel Druck gemacht, hatte Möglichkeiten Tore zu erzielen. Man hat gemerkt, dass es unser erstes Spiel war. Zudem hat sich Shubitidze verletzt. Nach dem Wechsel hatten wir mehr Zugriff. Am Ende hatten wir Glück beim Pfostenschuss. Wir haben aber alle gerackert mit der jungen Truppe, bei diesen vielen Ausfällen."



Miroslav Jagatic (Leipzig): "Wir haben in der Woche viel geredet und gearbeitet. Wir haben uns große Chancen herausgespielt, aber kriegen das Ding einfach nicht rein, da muss man konzentrierter sein. Wir hatten den Gegner im Griff. Nach dem Wechsel haben wir gut begonnen, dann kam Bischofswerda ins Spiel zurück. Als wir wieder die Ordnung fanden, haben wir alles nach vorn geschmissen. Wir hatten viele Abschlüsse, dass der Ball dann an den Innenpfosten geht, ärgert uns enorm. Wir werden weiter hart arbeiten, wir wussten, dass es eine schwere Saison wird. Die Mannschaft sitzt in der Kabine, alle sind sauer. Aber ab morgen 10 Uhr ist Training, dann geht es weiter. Wir werden Gas geben und uns belohnen."