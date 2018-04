Chemie nutzt die Chancen nicht

Dass für Chemie Leipzig enorm viel auf dem Spiel stand, merkte man den Leipzigern zu Beginn deutlich an. In den ersten Minuten ging wenig zusammen, den Ball hatten eigentlich nur die Gäste, die ihn mit einem gepflegten Kurzpassspiel souverän durch die eigenen Reihen liefen ließen. Dennoch: Torchancen sprangen dabei nicht heraus. Leipzigs Abwehr stand sicher, was dazu führte, dass die BSG nach etwa zehn Minuten mehr nach vorn versuchte. Dabei meist im Fokus: Pierre Merkel, der die eine oder andere gute Schusschance allerdings deutlich zu überhastet abschloss. Vom BAK war in Sachen Chancen, bis auf wenige harmlose Fernschüsse, nichts zu sehen. Mit 0:0 ging es in die Kabinen. Pierre Merkel war Chemies auffälligster Mann in der Offensive. Bildrechte: Picture Point

Bury überwindet Pfosten-Fluch

Nach dem Seitenwechsel wehte ein anderer Wind durch den Alfred-Kunze-Sportpark. Hauptverantwortlich dafür: Chemie Leipzig. Zwar brauchten die Sachsen eine Weile, um gute Chancen herauszuspielen, doch dann gab es schließlich die Erlösung. Merkel setzte dabei ein mächtiges Pfund an den rechten Pfosten, den Abstauber brachte Alexander Bury, der am vergangenen Donnerstag noch dreimal Aluminium traf, im BAK-Tor unter (76.). Auch am zweiten Chemie-Tor war Merkel entscheidend beteiligt: Nach einem Konter fand er den mitgelaufenen Florian Schmidt, der Jakub Jakubov im BAK-Tor keine Chance ließ (80.). Berlin konnte nicht mehr reagieren. Beim Stand von 2:0 ertönte der Schlusspfiff.

Durch den Sieg klettert Chemie auf Tabellenplatz 15 und wahrt damit, bei noch drei ausstehenden Spielen, die Chance auf den Klassenerhalt. Merkel und Bury jubeln nach einem Treffer. Bildrechte: Picture Point

Die Stimmen zum Spiel: