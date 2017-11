Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zogen sich die Chemiker dezent zurück und ließen die Neugersdorfer kommen. Das war das Spiel mit dem Feuer, denn die Leutzscher ließen zu viele Freistöße der Gäste um den chemischen Strafraum zu. Und das wurde bestraft, wie sich in der 13. Minute herausstellte. Nach einem Freistoß von Milan Matula zappelte der Ball plötzlich im Netz zur Führung für die Gäste. Ein Leutzscher hatte unhaltbar abgefälscht. Danach versuchten die Chemiker mit Wucht, den Ausgleich zu erzielen. Zunächst klärte FCO-Keeper David Pokorny bei einem Kopfball von Sebastian Hey. Dann war er nach einem feinen Spielzug über Nicolas Ludwig und Rintaro Yajima vor dem heraneilenden Tim Bunge am Ball. Auch der Sturmlauf der BSG-Kicker in der Schlussphase der ersten Hälfte brachte keinen Erfolg. Erst klaute Pokorny den Ball Ludwig vom Fuß, dann war er wieder bei einem Yajima-Nachschuss zur Stelle.

Chemie kam mit sehr viel Willen aus der Kabine, so recht gefährlich wurde es vorn aber nicht. Die FCO-Spieler suchten ihr Heil mit steilen Pässen in die Spitze, die aber die Hausherren vor keine Probleme stellte. Nach einer Stunde belagerten die Chemiker ununterbrochen den Strafraum der Neugersdorfer. Flach oder hoch: Alle Bälle, die in den 16er gingen, kamen auch wieder heraus.



Die wohl beste Chance zum Ausgleich im zweiten Abschnitt ergab sich in der 75. Minute, als Philipp Wendt nach einem hohen Ball von Yajima völlig frei stand, aber an Neugersdorfs Schlussmann Pokorny scheiterte. So blieb es beim 0:1 aus Chemie-Sicht, was die Oberlausitzer gebührend feierten. Der FCO kletterte damit auf Platz zehn, während Chemie auf den 16. Platz abrutschte.