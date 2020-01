Christian Benbennek (Berlin): "Ich war mit Miroslav Jagatic schon auf dem Platz einig, dass es ein gerechtes Unentschieden ist. Wir hatten uns viel vorgenommen, wussten aber gleichzeitig, dass es hier alles andere als leicht wird, weil Chemie wirklich gut verteidigt - das sieht man auch an den wenigen Gegentoren. Dazu die Platzbedingungen, die in der Regionalliga im Winter in der Regel nie gut sind. Wir wollten trotzdem Fußball spielen, das hat man gesehen. In der ersten Hälfte hat uns die Überzeugung gefehlt, das Tor wirklich machen zu wollen. In der zweiten Hälfte sind wir mehr über das Halbfeld gegangen, was Chemie Chancen eröffnet hat. Wenn man den Lattenkracher am Ende sieht, kann man sagen: Das Unentschieden ist okay."