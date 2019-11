Davon war auf dem Feld zu Beginn nichts zu sehen. Die Schiebocker dominierten in den ersten zehn Minuten und kamen durch Alexander Mattern (3.) und Hannes Graf (5.) zu Halbchancen. Erst zur Mitte der ersten Hälfte zeigte Energie so richtig, wer Herr im Hause ist und drängte den BFV weit in die eigene Hälfte. Chancen ergaben sich dennoch nur wenige, die beste hatte Abwehrmann Robert Müller, der einen Freistoß aus spitzem Winkel volley nahm. Mika Schneider im Schiebocker Tor konnte mit dem Fuß abwehren (29.). Ansonsten war es doch sehr dünn, was Cottbus im ersten Durchgang gerade auch spielerisch anbot.