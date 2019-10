Freitag-Gastgeber ZFC Meuselwitz sieht sich mit 13 Punkten in einer schon prekären Lage. Drei Punkte hätte man gern mehr, so Trainer Heiko Weber, der sich aus einem deutlich kleineren Kader bedienen muss. "Wir sind nicht so gut bestückt wie Nordhausen, bei uns machen sich Schwankungen viel mehr bemerkbar", so Weber, der zwischen die Pfosten wieder Ruben Aulig setzen wird und muss, nachdem sich Chris Kroner beim BFC die Rote Karte eingefangen hatte. Ein "Blackout", nachdem er sehr gut gehalten habe. Aulig, der aus Nordhausen zum ZFC kam, wird nun mindestens zwei Spiele – in dieser Höhe dürfte die Sperre von Kroner ausfallen – sein Können beweisen können.

Steht zwischen den Pfosten: Ruben Aulig. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point