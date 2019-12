Bei eisigen Temperaturen entwickelte sich vor 457 Zuschauern auf dem Nebenplatz im Albert-Kuntz-Sportpark (der Hauptplatz ist weiter nicht bespielbar) ein munteres Spiel allerdings ohne groß Höhepunkte. Auf den letzten Metern waren beide Teams zu ungenau und wenn die Gastgeber doch mal durchkamen, stand Stephan Flauder im Viktoria-Tor sicher. So dauerte es bis zur 44. Minute bis zur ersten klaren Torchance und die war gleich drin. Der Berliner Kapitän und frühere Erfurter Christoph Menz zog nach einer Ecke einfach mal ab und traf genau ins lange Eck. Kurz danach war die erste Hälfte beendet.

Im zweiten Durchgang spielte Nordhausen klarer nach vorne und kam so zu einigen Chancen. Die beste hatte Joy-Lance Mickels, der nach einem Freistoß von Lucas Scholl aus Nahdistanz nur die Latte traf (57.). Ebenfalls den Ausgleich hatten Florian Beil und der eingewechselte Oliver Genausch kurz nacheinander auf dem Fuß, die jeweils im Strafraum den Ball nicht richtig trafen (68.).



Eine wirkliche Schlussoffensive blieb danach aber aus, einzig der eingewechselte Mateo Andacic hatte noch eine Gelegenheit, die aber in den Armen von Flauder landete (83.). So blieb es beim etwas glücklichen 1:0 für die Gäste, die auf Rang acht vorrücken. Wacker verharrt nach der sechsten Saisonpleite auf Platz fünf.